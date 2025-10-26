Италианска археологическа мисия, работеща съвместно с Дирекцията по антики и културно наследство в Ербил, разкри селище на 6000 години южно от града. Откритието разкрива пластове от древни цивилизации, които добавят нови щрихи към богатата историческа мозайка на региона.

Разкопките в хълма Али Мавлан, разположен непосредствено извън столицата на полусамостоятелния Кюрдски регион в Ирак, досега са разкрили архитектурни останки, фрагменти от керамика и каменни сечива, както и човешки кости в три отделни зони.

Според изследователите обектът дава нови сведения за ранния градски живот в Северна Месопотамия – една от люлките на човешката цивилизация.

„Али Мавлан е древен археологически обект. Датира от повече от 3000 г. пр.н.е.“, обяснява Надир Бабекир, директор на Дирекцията по антики и културно наследство в Ербил. „Той съдържа следи от множество археологически периоди. Въз основа на изследванията екипът ще потвърди кои исторически епохи са представени на обекта. Всички древни селища в Ербил са многопластови – тоест съдържат следи от различни периоди в историята.“

Археолозите от Центъра за изследване на древното Средиземноморие и Близкия изток (CAMNES) във Флоренция ръководят разкопките в сътрудничество с местните власти. Работата им е насочена към изготвяне на стратиграфска карта на обекта и към идентифициране на следи от културни преходи, настъпили през хилядолетията.

„От другата страна имаме сондажен профил, който позволява различни изследвания по склоновете на хълма,“ обяснява Гуидо Гуардучи, съдиректор на CAMNES. „И там откриваме, най-накрая, фазата Ниневия 5, при която части от тази тераса са изрязани и повторно използвани за различни дейности.“

Периодът Ниневия 5 (около 3000–2600 г. пр.н.е.) е свързан с ранното градско развитие в Северна Месопотамия. Откритията от Али Мавлан могат да помогнат на учените да разберат по-добре как са се развивали селищата в региона по това време.

„Когато работим тук, впечатлява ме, че кюрдите имат силна връзка със своето минало – със своя произход и със земята си,“ казва археологът от CAMNES Стефано Валентини. „Това чувство на принадлежност е едно от най-интересните неща, които забелязвам.“

Регионът на Кюрдистан отдавна е център на археологически открития. През юли кюрдско-американски екип откри праисторическо селище югоизточно от Ербил, запазено в продължение на хилядолетия след древно земетресение. Обектът, разположен в равнините Шамамок близо до Гърди Матраб, обхваща около три хектара, разделени на четири хълма.

Самият Ербил – дом на включената в списъка на ЮНЕСКО цитадела на Ербил – се смята за един от най-старите постоянно обитавани градове в света, с човешко присъствие, датиращо около 6000 г. пр.н.е.

Последното откритие при Али Мавлан добавя още един пласт към тази хронология, предоставяйки рядка възможност да надникнем в живота на ранните общности, които някога са процъфтявали в сърцето на древна Месопотамия.

