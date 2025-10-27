26-годишен мъж от египетски произход беше арестуван във връзка с опит за изнасилване на млада жена във влак край Париж, след като видео от инцидента стана популярно в социалните мрежи, пише CBS News.

Според прокуратурата в Кретей, мъжът е признал, че е имал спречкване с жертвата, но е отрекъл да е извършил сексуално насилие.

След ареста, заподозреният ще бъде изправен пред прокурор, като се очаква да му бъдат повдигнати предварителни обвинения в опит за изнасилване. Искано е и предварително задържане под стража.

Инцидентът се е случил по-рано този месец във влак в парижко предградие, в почти празен вагон, в сутрешните часове. 26-годишна бразилка на име Жордана Диас е подала жалба за сексуално насилие.

Според разказа ѝ, мъжът е влязъл във вагона, бутнал я, опитал се да свали бельото ѝ, ударил я и я ухапал.

Друг пътник е заснел част от нападението с мобилния си телефон, като записът показва как мъжът бяга от влака, докато той спира на гарата. Именно това видео предизвика бурна обществена реакция, след като се разпространи онлайн.

Диас е била прегледана от съдебен лекар, който ѝ е предписал пет дни болничен. Заподозреният не е носил документи при ареста, но е заявил пред полицията, че е на 26 години и е с египетско гражданство.

Случаят отново поднови обществените дебати за сексуалното насилие в обществения транспорт във Франция, където броят на жертвите рязко се увеличава. Според последен правителствен доклад, от 2016 г. насам случаите на сексуално насилие в градския транспорт са нараснали с 86%.

