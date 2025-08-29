Служител на изборна комисия е арестуван, след като е сложил наркотици в сладоледа на внучките си. Случаят е от Северна Каролина, пише CBS news.

Заподозреният Джеймс Йокли се опитал да се оправдае, като казал, че двете му внучки, са открили хапчета в сладоледи, закупени от близкия магазин.

Момичетата не са погълнали нито едно от веществата, съобщи полицейското управление. Предварителните полеви тестове са установили, че хапчетата са незаконни наркотици. По-късно е установено, че хапчетата съдържат MDMA и кокаин, според заповед за арест, прегледана от филиала на CBS WGHP.

Полицията е прегледала видеозаписи, които показват 66-годишния Джеймс Йокли да слага хапчетата в сладоледите.

Засега мотивът не е известен.

Йокели е арестуван и обвинен в замърсяване на храна или напитки с контролирано вещество и престъпление, свързано с малтретиране на деца, съобщи полицейското управление.

Той е обвинен и в притежание на наркотици. Йокели е транспортиран до центъра за задържане в окръг Ню Хановър и по-късно внесе гаранция от 100 000 долара.

Мъжът е ръководител на Избирателната комисия на окръг Съри през юни; той стана член за първи път през 2023 г.

Йокли напусна поста си в четвъртък сутринта, след призиви да се оттегли, съобщи Държавната избирателна комисия.

