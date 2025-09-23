Мъж беше арестуван по обвинение за федерално престъпление във Вашингтон, САЩ, защото е насочил червен лазерен показалец към хеликоптера на Доналд Тръмп, съобщи Асошиейтед прес.

33-годишният Джейкъб Самюел Уинклер е бил забелязан да насочва червен лазерен показалец към хеликоптера Marine One, когато е превозвал президента на САЩ.

По информация на Fox News служител на „Сикрет сървис“, който е осигурявал траекторията на полета, е забелязал Уинклер, който бил без риза и си е говорил сам.

Когато агентът насочил фенерчето си, за да го огледа по-отблизо, 33-годишният мъж насочил лазер към лицето му, дезориентирайки го за кратко.

Според наказателното обвинение Уинклер е насочил лъча към нисколетящия хеликоптер, който излитал от Белия дом.

В наказателната жалба се отбелязва, че това движение е представлявало „опасност“ както за Marine One, така и за всички на борда на машината.

След като бил окован с белезници, мъжът паднал на колене и започнал да повтаря: „Трябва да се извиня на Доналд Тръмп“.

По-късно той заявил пред властите, че не знаел, че е забранено да насочва лазер към Marine One и че обикновено го насочва към различни обекти като пътни знаци.

По това време Донал Тръмп пътувал за щата Вирджиния, за да изнесе реч в American Cornerstone Institute.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK