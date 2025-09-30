dalivali.bg
Американски щати обещаха да защитават достъпа до хапчета за аборт

Лекарството мифепристон беше одобрено от здравните власти през 2000 г.

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:27 ч. 30.09.2025 г.

Представители на около 20 американски щата, управлявани от демократите, обявиха, че при необходимост ще защитят достъпа до мифепристон -  хапче, което се използва за повечето медикаментозни аборти в САЩ и по света, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В медиите беше съобщено, че министърът на здравеопазването на Доналд Тръмп - Робърт Кенеди-младши, е започнал преоценка на безопасността на този продукт. Това разтревожи много защитници на правото на аборт.

"Решението да се преразгледа достъпът до това лекарство е взето в отговор на писмо, което няма научна основа и игнорира десетилетия на изследвания, които гарантират, че мифепристонът е безопасен и ефективен", заявиха в съвместно изявление 19 щатски министри на правосъдието, сред които тези на Ню Йорк, Калифорния и Мичиган. 

Осъдиха трима лекари за смъртта на бременна жена, получила отказ за аборт

"Медицинските решения трябва да останат в ръцете на пациентите, техните семейства и лекуващите ги лица – и трябва да се ръководят от науката, а не от политиката", добавят те. "Ако достъпът до мифепристон бъде поставен под въпрос, ще предприемем мерки, за да го защитим", казват още те.

Американската агенция по лекарствата (ААЛ) прави преоценка на това вещество, според писмо от министъра на здравеопазването и шефа на агенцията, изпратено до регионалните администрации на 22 американски щата, ръководени от консерваторите. 

Бременна жена в мозъчна смърт е поддържана жива поради забрана на аборт

Лекарството беше одобрено от здравните власти през 2000 г. В наши дни мифепристон се използва в почти две трети от случаите на доброволно прекъсване на бременността в САЩ.

