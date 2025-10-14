Китайски изследователи от Пекинския университет напълно възстановиха повреден 1600-годишен свитък с романтична поема, използвайки технологии за изкуствен интелект (AI). За това съобщава изданието South China Morning Post.

Става дума за шедьовъра „Рапсодия за богинята на река Ло“ (Luoshen Fu), калиграфската версия на която е създадена от майстора Ван Сяньчжи през IV век. За съжаление, до наши дни е достигнала само незначителна част от това произведение.

Както се съобщава в профила на Пекинския университет в социалните мрежи, екипът на Центъра за китайски шрифтови дизайни и изследвания е успял да възстанови силно повредения манускрипт. Специалистите са съчетали изкуството на калиграфския шрифтов дизайн с технологията за създаване на символи на базата на ИИ.

Въз основа на запазените 250 йероглифа и подробен анализ на техните стилистични особености, учените са приложили изкуствен интелект за възпроизвеждане и разширяване на оригиналния стил и форма. В резултат е получена пълна версия на текста, включваща 919 йероглифа, представени под формата на цялостен свитък.

Снимка: Peking University

Университетът подчерта, че това постижение ясно илюстрира потенциала на сливането на изкуствения интелект и културата, позволявайки на традиционното калиграфско изкуство да придобие нови форми на изразяване.

Оригиналната поема е написана от Цао Джи, принц на царството Цао Вей по времето на Тройното царство, около 222 г. сл. Хр. По-късно Ван Сяньчжи преписал това произведение, но с течение на времето по-голямата част от шедьовъра била загубена и днес са останали само 13 реда.

Центърът на Пекинския университет планира да продължи да проучва възможностите на ИИ в реставрационните работи.

