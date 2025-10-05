Италия е първата страна, член на Европейския съюз, която прие законодателство за изкуствения интелект (AI).

Закон 132 е решаващ момент в регулаторната история на Италия. Ще влезе в сила на 10 октомври и ще засегне всеки аспект от живота – здравеопазване, правосъдие, защитата на авторското право, борба с фалшификациите.

С този закон всъщност се прилага Европейският акт за изкуствения интелект и се потвърждава ориентираният към човека подход с акцент върху киберсигурността и обучението на работниците.

Основните теми в закона са две – управлението на AI и т. нар. „пясъчници“.

Пясъчниците са контролирани среди, в които компаниите могат да разработват и тестват системи с изкуствен интелект, преди да бъдат пуснати на пазара.

Така се дава възможността да се експериментира, от нормативна и технологична гледна точка, в ограничени области.

Италианските пясъчници ще се управляват от органите по изкуствен интелект, а за тези в областта на здравеопазването е отделено специално внимание.

Националните органи за изкуствен интелект ще бъдат Агенцията за национална киберсигурност и Агенцията за цифрова Италия, без да се засягат специфичните компетенции на Банката на Италия, Consob и Ivass. Освен това ще бъде необходимо и координиране с вече съществуващите органи – от Гаранта за защита на личните данни до Гаранта за гаранции в областта на комуникациите.

Сред най-важните нововъведения са новите правила за научни изследвания и експерименти за създаване на системи за изкуствен интелект в областта на здравеопазването. Законът дава възможност на здравните компании да обработват здравни данни за изследвания и научни експерименти без съгласието на пациентите.

С улесняването на научноизследователската дейност се допринася за повишаване на нейната конкурентоспособност именно в областта на научните изследвания.

Сред новостите е и предвиждането на престъплението deep fake – това е незаконно разпространение на съдържание, генерирано или манипулирано от AI, с наказание до 5 години лишаване от свобода. Ще има и тежки наказания за използване на технологията за измами и кражби на самоличност.

Създава се фонд с капитал от един милиард евро в подкрепа на стартъпи и иновативни дружества, работещи в областта на AI, киберсигурността, квантовите продукти.

В закона е въведено и задължението за грамотност, което предвижда обучение на служители на предприятия, администрации и всеки, които използва изкуствен интелект.

В документа е залегнал и един основен принцип: изкуственият интелект е инструмент, който подпомага човека, но не го замества. Дори когато се използва за създаване на произведения на изкуството, авторът винаги е човешкото същество.

