Kанцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството в социалната мрежа Facebook се разпространява видеоклип, в който със средствата на „изкуствен интелект“ (AI) образът и гласът на Негово светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно.

Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата.

Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи.

Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации.

Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая.

