„За мен адът не беше моментът, в който Израел атакува; адът беше, когато не отваряха вратата на килият за нас“, разказва Мотахарех Гуни в ексклузивно интервю за BBC.

Политическа активистка, Гуни се е намирала в самостоятелна килия в прословутия ирански затвор Евин, когато е бил ударен при насочена атака от Израел на 23 юни.

We warned Iran time and again: stop targeting civilians!

They continued, including this morning.

Our response:

Viva la libertad, carajo!@JMilei pic.twitter.com/pVdlWvCDqQ — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 23, 2025

Сателитни снимки, свидетелски показания и потвърдени видеоматериали, получени от BBC News Persian, разкриват нови подробности за атаката в последните часове, както и за загиналите.

Този строго охраняван комплекс, разположен на северния ръб на Техеран, е приютявал хиляди политически затворници през последните петдесет години. На този юнски ден затворът става сцена на най-смъртоносния израелски удар на иранска територия по отношение на цивилни жертви.

Иранските власти съобщават, че 80 души са загинали — сред тях служители на затвора, затворници, медицински работници, посетители и жители на близките квартали.

В доклад, публикуван на 14 август, "Хюмън Райтс Уоч" заявява, че израелските въздушни удари по затвора са били незаконно осъществени и представляват явно военно престъпление. Израелските отбранителни сили (IDF) заявяват, че причината за атаката е, че съоръжението е било „използвано за разузнавателни операции срещу Израел“.

Описвайки момента, в който взривовете разкъсали комплекса, Гуни споделя: Когато чух третия взрив, бях сигурна, че няма изход. Просто блъсках по вратата с всички сили, но тя не се отваряше. Мислех си: "това е краят на живота ти – сбогувай се".

Освободена от килията си от друга затворничка, Гуни се озовава в гъст, задушлив дим. Тя разказва, че първоначално охранителите се опитвали да попречат на затворниците да избягат, а някои от разследващите дори ги заплашвали. В сцени, които описва като „ужасяващи, но човечни“, затворници се втурнали да помагат на ранени охранители — успокоявали изплашена служителка и превързвали раните на плачещ следовател.

Други затворници от друго крило се притекли на помощ на лекари и медицински сестри, блокирани в клиниката на затвора.

Саееде Макарем, лекарка, която била тежко ранена при удара, по-късно пише в инстаграм: „Именно затворниците, които някога лекувах, спасиха живота ми.“

Друга жена, държана в затвора Евин, споделя пред Би Би Си (анонимно, поради опасения за сигурността си):

„Първо имаше няколко експлозии една след друга, шумът продължи около две минути. В началото останахме на леглата си, защото прозорците се бяха пръснали, после се облякохме и всички заедно помогнахме на по-възрастните жени да слезем долу. Никой от затвора не ни помогна — затвориха ни вратата и ни казаха, че не можем да излезем.“

Анализ на Би Би Си показва, че Израел е атакувал затвора Евин с поне шест ракети, като най-малко 28 сгради в комплекса са повредени. IDF заявява, че е извършил „насочен удар“ по „символ на репресия срещу иранския народ“ и твърди, че са били взети мерки за минимизиране на вредите за цивилни.

Но роднина на политически затворник, пристигнал на посещение само минути след взривовете, разказва: „Тези, които излизаха от затвора, казваха, че навсякъде имало трупове. Някои затворници бяха излезли, никой от тях не се опитваше да избяга — просто бяха в шок.“

Иранските власти твърдят, че 75 затворници са избягали по време на хаоса. Някои по-късно са били заловени или са се върнали доброволно.

