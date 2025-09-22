91-годишна жена вече не може да напуска дома си, защото съседът ѝ е блокирал пътеката пред къщата ѝ – без дори да посочи причина.

„Това е просто катастрофа за мен. Не знам защо. Няма причина“, казва възрастната Ирминтраут Фукс, която живее в германския град Бергиш Гладбах, пред RTL.

Пенсионерката няма как да излезе. Единственият път от и до къщата ѝ е блокиран. Съседът ѝ е поставил мрежи и дори е паркирал трактор на пътя.

Снимка: RTL

„Никой не може да ме посети“, казва Фукс.

Всичко се случило „внезапно“ – за един ден, разказва възрастната дама.

„Излязох, исках да пазарувам, а когато се върнах, се озовах пред трактора“, посочва тя.

Особено лошото за Ирминтраут Фукс е, че тя е безсилна да спре поведението на съседа си. Оказва се, че къщата на пенсионерката няма строително разрешение.

Снимка: RTL

С помощта на мотика и лопата синът ѝ Робин проправя 300-метрова пътека – единствената връзка с външния свят за възрастната жена. Но ходенето по нея е „изключително опасно“ за Фукс.

Делото стига два пъти до съда. Според решение от края на юни, ако сега Ирминтраут Фукс тръгне по блокирания път, тя ще бъде изправена пред глоба до 250 000 евро.

Надеждите ѝ сега са в брокера на недвижими имоти Хайнц Хинтерекер. Той иска да посредничи - „да събере всички и заедно да намерят решение“.

Местните власти вече са заявили подкрепата си.

„Градът иска да освети пътеката и тя да стане обществена“, казва Хинтерекер.

Ако всички съседи са съгласни, пътят ще стане собственост на град Бергиш Гладбах и всеки ще може да я използва.

