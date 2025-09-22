Германските въоръжени сили планират как да лекуват потенциални 1000 ранени войници на ден, в случай на избухване на мащабен конфликт между НАТО и Русия, предава Ройтерс.

Темата се обсъжда на фона на дългогодишни предупреждения от страна на алианса, че Москва може да е способна да започне атака от 2029 г.

Кремъл отхвърли всякакви предположения, че може да се готви за война със западния военен алианс, но последните нахлувания на руски самолети и дронове на територията на НАТО породиха опасения от ескалация.

Германският генерал Ралф Хофман заяви пред Ройтерс, че броят на ранените войници в потенциален конфликт ще зависи от интензивността на битката и от това кои военни части са замесени.

„Реалистично погледнато, говорим за цифра от около 1000 ранени войници на ден“, каза той.

Европейските военни, включително техните медицински служби, засилиха подготовката си за потенциален конфликт с Москва след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., най-големият конфликт в Европа след Втората световна война.

Германия също така непрекъснато адаптира медицинското си обучение, включвайки поуки от войната в Украйна.

