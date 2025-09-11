dalivali.bg
90-годишната Янка Ушколова запази дома си: ВКС окончателно отмени измамното арбитражно решение

Съдът установи защити правото на възрастната жена да остане в жилището си в софийския квартал „Редута“

Снимка: Министерство на правосъдието

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:27 ч. 11.09.2025 г.

Върховният касационен съд (ВКС) отмени днес арбитражното решение, с което 90-годишната Янка Ушколова беше осъдена да заплати 684 540,50 лева на фирмата „Билд комфорт 18“ и имотът ѝ беше запориран.

Така тя запазва жилището си в кв. „Редута“ в София и ще продължи да живее в него. Решението на ВКС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Случаят „Ушколова“ стана повод министърът на правосъдието Георги Георгиев да инициира цялостна реформа на Закона за арбитражите.

В решението си ВКС доказва по безспорен начин, че предварителният договор, на който е стъпил „изчезналия в нелегалност“ по думите на министъра Софийски търговски арбитражен съд, не съществува.

„От ангажираните по делото доказателства не се установява да е налице валидно сключен договор с включена в него арбитражна клауза“, заявява последната съдебна инстанция.

Поради това ВКС приема, че е налице основание за отмяна на арбитражното решение по чл. 47, ал. 1, т. 2 от Закона за арбитража.

Съдът установява, и че ответната страна не е била надлежно уведомена за назначаването на арбитър и арбитражно производство. Това от своя страна е второто основание за отмяна на решението на основание чл. 47, ал. 1 т. 4 от Закона за арбитража.

Дружеството „Билд комфорт 18“ е осъдено също да заплати 28 197,93 лв. по сметката на съда.

„На 31 юли тази година подписах Указа, с който обнародвахме промените в Закона за арбитражите в присъствието на г-жа Ушколова. Тогава още чакахме решението на ВКС по делото й, но тя беше доволна, че от нейния казус е настъпила промяна, която ще възпира други откровени опити за кражба и измама“, коментира министър Георгиев.

