Продължава разследването на стрелба пред парламента в Белград вчера. Има задържан, а един мъж пострада.

Любителски кадри показват избухване на пожар в палатковия лагер пред Скупщината.

Снимка: Reuters

Лагерът събира привърженици на правителството, сред които и бивши военни. Пострадалият 57-годишен мъж е прострелян в бедрото и откаран в болница.

На кадрите се чуват и изстрели. Следва бърза намеса на полицията. Стрелецът е задържан. Той е 70-годишен пенсионер, бивш служител на тайните служби.

Нападението беше определено от сръбския президент Александър Вучич като „терористичен акт“, а от прокуратурата като „опит за убийство“. Вучич посети простреляния мъж в болницата.

Стрелбата в парламента се случи на фона на продължаващите вече година антиправителствени протести срещу корупцията.

