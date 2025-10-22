Центърът на Белград е блокиран. Гори палатковият лагер, който е разпънат от привържениците на режима на Александър Вучич пред парламента. Чуха се изстрели. Засега се съобщава за един ранен и един задържан.

Стрелбата е станала в една от палатките. Раненият настанен в болница.

Лагерът беше създаден по личното нареждане на президента Вучич като контрапункт на масовите протести, които обхванаха цяла Сърбия след срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г.

„Всичко, която трябва да знаете, че в този палатков лагер, който се нарича „Чачиленд“, има много боеприпаси и оръжия. Всичко това беше предоставено от Сръбската прогресивна партия на Вучич. Тя позволи на престъпници след 15 март да притежават цялото това оръжие. Полицията и всички органи си затварят очите и еко какво стана. Казаха на хората да не излизат, защото отсреща има много оръжие. Дали това е началото на падането на режима? Какво става?“, написа известният сръбски баскетболист Владимир Щимац минути след инцидента.

Инцидентът стана в 11.20 часа българско време.

Белградската полиция е арестувала мъж пред сръбския парламент по подозрение, че е ранил друг мъж с огнестрелно оръжие, предаде ТАНЮГ.

От службата за спешна помощ потвърдиха пред агенцията, че едно лице е транспортирано до Центъра за спешна помощ.

По информация на ТАНЮГ след инцидента е възникнал пожар в една от палатките на площада пред сръбския парламент, като на място са пристигнали четири пожарни коли.

Пожарът е локализиран, а огнеборците работят за потушаването му.

Снимка: Ройтерс

Дежурният прокурор от Висшата прокуратура в Белград и полицията също са на място и провеждат разследване.

Спешната помощ е получила сигнал за взривена газова бутилка, след което дежурният екип е транспортирал едно лице от мястото на инцидента до болнично заведение.

Снимка: Ройтерс

На място екипът на Спешна помощ е установил лице с рана от огнестрелно оръжие, съобщава РТС, като се позовава на изявление на службата за спешна помощ пред Фонет. Говорителката на службата Ивана Стефанович заяви, че раненият е мъж на 57 години и че той е бил транспортиран до Центъра за спешна помощ в стабилно състояние.

Снимка: Ройтерс

Степента на нараняванията на мъжа към момента не е известна, отбелязва РТС.

Снимка: Ройтерс

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK