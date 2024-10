7 души са загинали след срутване на кей на остров Сапело в американския щат Джорджия, съобщиха местните власти.

Инцидентът е станал в събота по време на празненство на местната афроамериканска общност на острова.

При внезапното срутване на част от кея във водата падат 20 души.

Веднага започва спасителна операция – с лодки и хеликоптер. Част от пострадалите са откарани в болници.

BREAKING: 7 people are dead after a dock collapsed on Sapelo Island(outside of Savannah).

At least 20 people went into the water and they are working to determined injuries. This was shot by someone shortly before the collapse showing what it looks like ⁦@FOX5Atlanta⁩ pic.twitter.com/mii2Bz9ZTV