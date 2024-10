„Нямах „щитове“ на очите си. Обикновено се опитвам да лежа по гръб, но понякога не ми е удобно“, споделя Картър.

Операцията, извършена в Калифорнийския университет в Сан Диего, включва вземане на кожа от друга част от тялото на Картър и присаждането ѝ върху клепачите му.

„Не можех да виждам през първия ден, но през втория - вече можех“, споделя детето.

Картър Брези е роден с ламеларна ихтиоза - рядко генетично кожно заболяване, при което тялото създава кожни клетки, които не се отделят една от друга на повърхността на кожата по начина, по който трябва. Освен това тялото не отделя кожата достатъчно бързо, което води до образуването на кафяви люспи.

Подкрепата за семейство Брези е голяма. В благотворителната платформа GoFundMe е обявена кампания, която цели да събере 8000 долара дарения, но в крайна сметка сумата, която се трупа, е над 46 000 долара.

