Петгодишно дете хвърли новородено през прозорец на четвъртия етаж в жилищна сграда в Русия. Бебето е загинало. Разследващите подозират ревност като мотив.
Според властите трагедията се е случила в село в руската република Татарстан.
Майката е оставила децата си сами вкъщи, докато съпругът ѝ е бил на работа. Минувачи чули писъци от прозорец. А след това открили бебето да лежи неподвижно на земята.
Те веднага са се свързали със службите за спешна помощ. Лекарите обаче могли само да констатират смъртта на 21-дневното бебе.
То е паднало от 12 метра височина.
Образувано е наказателно производство. Майката на децата е арестувана по обвинения в небрежност и е изправена пред затвор.
Мотивът за престъплението все още не е ясен.
Разследващите разследват дали петгодишното дете е ревнувало от новороденото.
„Момичето се разстроило, че в апартамента има друго дете и от ревност е хвърлило бебето през прозореца“, се посочва в доклад, цитиран местните медии и RTL.
Разследващите установяват и защо майката е оставила децата си без надзор у дома.
Според доклад тя е била на гости на приятелка.
„Поведението на родителите, които са оставили децата сами, се разследва, но се разследват и други сценарии“, посочват органите на реда.
„Призовавам всички родители да бъдат бдителни и никога да не оставят децата си сами“, заявяват още представители на властите.
