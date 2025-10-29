Пенсиониран лекар беше осъден във вторник в Белгия на 5 години затвор за изнасилване на момче със синдром на Даун.

Според съобщения на The Brussels Times, Daily Mail и Mirror, нападенията над детето, чиято възраст не е уточнена, са се случили през март и май 2021 г.

Момчето е дало показания в съда за две изнасилвания. То не е могло да опише точно едното, но е предоставил подробен разказ за другото.

Детето е било малтретирано по време на общо вземане на душ в дома на тогавашния си семеен лекар след спортна тренировка.

Бившият лекар отрече твърденията на момчето, но съдебният състав определи, че показанията му не са достоверни.

Лекарят представил няколко противоречиви обяснения защо се е къпал с момчето. Медицински прегледи установили физически признаци на сексуално насилие в детето.

На 74-годишния мъж, който е действал като общопрактикуващ лекар в Лиеж, е била направена психологическа оценка.

В нея той е описан като нарцистичен. Психолозите отбелязват и завишено чувство за самооценка.

Прокуратурата поиска шестгодишна присъда затвор поради особената уязвимост на детето. Адвокатите на бившия лекар пледираха за оправдателна и или условна присъда.

