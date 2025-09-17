На 23 септември 2025 г. от космическия център „Кенеди“ на НАСА във Флорида ще бъдат изстреляни три нови роботизирани апарата към Слънцето.

Те ще изследват нашата звезда и въздействието ѝ върху Земята и останалите планети в Слънчевата система, които учените наричат „космическо време“.

Това е съвместна мисия на НАСА и NOAA - Националната океанска и атмосферна администрация на Съединените щати.

Трите апарата са IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) на НАСА, обсерваторията Carruthers Geocorona на НАСА и космическия апарат SWFO-L1 (Space Weather Follow On-Lagrange 1) на NOAA.

Снимка: NASA

Всяка от тях ще изследва различни ефекти на слънчевия вятър - непрекъснатия поток от частици, излъчвани от Слънцето.

Той въздейства върху космическото време - променящите се условия в Космоса, причинени от Слънцето - от техния произход върху нашата звезда, до най-отдалечените им райони на милиарди километри, до границата на Слънчевата ни система.

Изследванията и резултатите от трите мисии ще ни помогнат да разберем по-добре влиянието на Слънцето върху живота на Земята, да картографираме нашия дом в Космоса и да защитим спътниците и астронавтите от заплахите на космическото време, допълват от НАСА.

Според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни – до 22 септември включително, вероятността за геомагнитни бури по нашите географски ширини е малка – между 12 и 17 процента.

Днес – 17 септември, има само слаби смущения в земното магнитно поле.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK