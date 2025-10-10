dalivali.bg
27-годишна жена умира заради строга диета, тежала 22 килограма (ВИДЕО)

Тя избрала да се храни само с плодове

Снимка: carolina.mariie/Instagram

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:53 ч. 10.10.2025 г.

27-годишна жена умира от недохранване, след като в продължение на години спазва строга диета и единственото, което избира да консумира са плодове.

Каролина К. от Полша губела все повече и повече килограми заради калориен дефицит и липса на необходимите за организма ѝ вещества.

В край на миналата година тя е намерена мъртва в хотел в Бали -  като очевидно е умряла от глад, коментира RTL.

Сега ново разследване на The Cut разкрива подробно мъчителната история за това как някога щастливата и амбициозна тийнейджърка е станала жертва на опасна уелнес тенденция и как хранително разстройство, продължаващо повече от десетилетие, я прави уязвима към развиването на животозастрашаващи навици.

В началото всичко е трябвало да е бъде само „експеримент“, но скоро Каролина К. не искала да яде нищо друго.

На 18 години тя решила да бъде веган, но в един момент веганството вече не било достатъчно за младата жена и на 19 година тя станала фрутарианка, хранейки се предимно със сурови плодове. Приемала и плодови сокове, но сушените плодове например – били забранени.

Краят на веган наденичките: ЕС иска да забрани при веган продуктите да се ползват имена на меса

Каролина направила резервацията си в последния момент - чрез WhatsApp, като поискала вила с басейн.

Персоналът на хотела получил ясни инструкции за храната ѝ - да се състои само от плодове и да се оставя директно до вратата ѝ.

Управителят на хотела не бил изненадан от заявките, тъй като било обичайно посетителите да на мястото искат веган ястия и постелки за йога, коментира "Дейли мейл".

Влизането на Каролина в хотела обаче било съвсем различно - докато вървяла към рецепцията обаче персоналът бил поразен от крехкия ѝ вид. 

Хората в Бали разказват, че Каролина е била развълнувана от това, че има толкова много пресни плодове на острова. Жената е молила персонала на хотела да ѝ носи по няколко купички с плодове в стаята ѝ всеки ден.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by caro ♡ (@carolina.mariie)

Служителите на хотела коментират, че младата жена е била измършавяла до кости и вече не можела да ходи сама. Тя едва можела да държи равновесие и да се обръща в леглото си. Ноктите ѝ били пожълтели, а зъбите ѝ започнали да се разпадат. 

Веганка открадна агне и едва не го уби, държала го в пелена и му давала краве мляко (СНИМКА)
 

Те дори поискали да извикат лекар, но Каролина отказала – както била правила няколко пъти преди това.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by caro ♡ (@carolina.mariie)

Каролина е била анорексичка още като дете и е била хоспитализирана няколко пъти заради анорексията си.

Според „Дейли мейл“ тя е „избягала“ от Полша, за да не могат родителите ѝ вече да я принуждават да посещава лекар.

Три дни след настаняването на Каролина в хотел в Бали, лекар най-накрая пристигнал в стаята ѝ, но вече нямал възможност да ѝ помогне.

20-годишно момиче с алергия почина, след като изяжда „веган“ тирамису

Персоналът на хотела я намерил безжизнена на пода на стаята ѝ, като кожата ѝ била сива и на петна. Очевидно младата жена е починала от строгата си диета и произтичащото от нея недохранване.

Според различни публикации 27-годишната жела е тежала само 22 килограма.

