26 млн. лв. стимули за българите в чужбина, които искат да се завърнат да работят у нас

Сънародниците ни, живели и учили зад граница, могат да получат помощ от държавата, включително до 10 хиляди лева за преместване на покъщнина

Гергана Венкова Гергана Венкова

Публикувано в  20:23 ч. 17.09.2025 г.

Правителството отпуска 26 милиона лева за стимули за българите в чужбина, които искат да се завърнат в родината си и да работят в нея.

Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов.

Според програмата, наречена „Избирам България“, сънародниците ни, живели и учили зад граница, могат да получат помощ от държавата, включително до 10 хиляди лева за преместване на покъщнина, 400 лева за квартира и пари за уроци по български за членове на своето семейство.

„Интересът е огромен. Преди още да сме стартирали от заявления, от питания от хора, които искат да участват в тази инициатива „Избирам България“. Идеята и стимулът е хората да се върнат в България, да имат работни места, да дадат своя принос за икономиката ни и едва тогава да получат тези стимули“, каза министър Гуцанов.

