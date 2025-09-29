20 души пострадаха при тежка автобусна катастрофа в Хамбург, съобщават медиите в Германия.
Около 9 ч. сутринта в града са се ударили два автобуса, единият е возил 21 деца от 4. клас на училищна екскурзия.
По първоначална информация шофьорът на автобуса с учениците е бил заслепен от слънцето и се е ударил в спрял пред него на червен светофар автобус на градския транспорт.
Ударът е бил много силен, предната част на автобуса с учениците е самзана изцяло.
16 души са по-леко ранени, а на четирима е оказана помощ на място. 9 от пострадалите, сред които и 4 деца, са откарани в болница. Четирима възрастни имат сериозни наранявания.
Продължава разследването на причините за тежкия инцидент.
