20 души пострадаха при тежка автобусна катастрофа в Хамбург, съобщават медиите в Германия.

Около 9 ч. сутринта в града са се ударили два автобуса, единият е возил 21 деца от 4. клас на училищна екскурзия.

По първоначална информация шофьорът на автобуса с учениците е бил заслепен от слънцето и се е ударил в спрял пред него на червен светофар автобус на градския транспорт.

Ударът е бил много силен, предната част на автобуса с учениците е самзана изцяло.

16 души са по-леко ранени, а на четирима е оказана помощ на място. 9 от пострадалите, сред които и 4 деца, са откарани в болница. Четирима възрастни имат сериозни наранявания.

Продължава разследването на причините за тежкия инцидент.

