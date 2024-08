Сексуален хищник, представящ се за известен тийнейджър от YouTube, е изнудвал стотици момичета от цял свят да извършват сексуални действия пред камера.

Мохамед Заин Ул Абидин Рашид е осъден на 17 години затвор в Австралия.

Той се призна за виновен по 119 обвинения, свързани с 286 души от 20 държави, включително от Обединеното кралство, САЩ, Япония и Франция. Две трети от жертвите му са били на възраст под 16 години.

Пред съда в австралийския град Пърт стана ясно, че 29-годишният мъж е принуждавал момичетата да се включват във все по-екстремни злоупотреби, като ги е заплашвал, че ще изпрати компрометиращи съобщения и снимки на близките им.

Австралийските власти твърдят, че това е „един от най-тежките случаи на сексуално изнудване“ в историята.

„Безсърдечното пренебрежение, което този мъж е проявявал към жертвите си по целия свят, както и към тяхното страдание, унижение и страх, правят това едно от най-ужасяващите дела за секстормоз, разследвани в Австралия“, коментира помощник-комисарят на австралийската федерална полиция Дейвид Маклийн.

„Този вид онлайн експлоатация и злоупотреба е опустошителен и причинява травми за цял живот“, посочва още той.

A man has been jailed in what's been described as one of the worst sextortion cases in history. Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, 29, from Perth has been sentenced to 17 years in jail over the sextortion of 286 victims.https://t.co/nbp8IIyjLN