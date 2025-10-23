Експлозия в завод в централната част на Русия в сряда е причинила смъртта на най-малко 10 души, а 12 са изчезнали, съобщи губернаторът на Челябинска област, без да уточни обстоятелствата, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

„Според последната информация, 10 души са загинали при експлозия във фабрика в Копейск“, съобщи Алексей Текслер в Telegram, добавяйки, че други 12 служители са в неизвестност.

Очаквайте подробности.

