Пластмасови бутилки, угарки от цигари, найлонови торбички. Срещате ли тези отпадъци в планината по време на разходка? За съжаление, понякога докато търсим уют и искаме да презаредим батериите си сред природата, можем да попаднем на такива неприятни гледки.

Трудно е да определим количеството отпадъци в планината, особено с просто око или от разстояние. За да установят приблизителните нива, от „Пластмаса на върха“ (Plastics on the Peak, The 2021 Global Mountain Waste Survey*) са провели глобално проучване.

Респондентите били помолени да оценят какво количество боклук срещат в планината спрямо неговата вместимост в раница от 60 литра.

Преобладаваща част от тях, или 46% посочват, че средното количество отпадъци, което обикновено виждат в планината, може да запълни изцяло горната част на раницата или 1/3 от нея.

Снимка: Пиринско

26% от анкетираните виждат достатъчно отпадъци, да запълнят половината раница, а 15% отговарят, че боклукът би напълнил една или няколко раници. Едва 6% смятат, че в планината се срещат малко или никакви отпадъци.

Българската марка бира „Пиринско“, която е неразривно свързана с Пирин, приема каузата да опази планината като своя кауза в полза на природата и обществото. За втора поредна година марката организира кампанията „Пиринско Чисти планини“, която е още по-мащабна и дава възможност на доброволци от цялата страна да се включат в почистванията – общо 10 акции на 6 локации през август, като първите от тях вече минаха на 03 и 10.08.

До края на месеца можете да се включите в почистванията на:

24 август - х. "Яворов", Разлог

24 август - х. "Беговица", Сандански

31 август - х. "Гоце Делчев", Добринище

31 август - "Ролбан", Банско

На тези места ще бъдат разположени специални пунктове на "Пиринско" за връщане на отпадъци. Всеки доброволец, който предаде събраното по време на разходката си в планината, ще получи безплатна алкохолна или безалкохолна бира. Освен това участниците ще имат възможност да спечелят награди като раница, планинарско канче или метална значка. В зоните за почистване ще бъдат изградени специални еко-зони за почивка, както и интерактивна инсталация, която ще дава съвети за опазване на планината чиста.

Снимка: Добромир Райнов

Снимка: Добромир Райнов

За да не замърсяваме планината, е достатъчно да бъдем внимателни към нея, да се грижим за околната среда и да следваме няколко лесни съвета:

1. Носете бутилка за многократна употреба в планината. Всеки отпадък оказва вредно влияние върху природата, оставяйки следа върху околната среда. Пластмасовите изделия се разграждат между 400 и 500 години, мокрите кърпички изискват около 800 години, а стъклените бутилки могат да оцелеят до 1,000,000 години. За да не замърсявате природата, може да изберете бутилка за многократна употреба, която да напълните с вода от планински извор, както и кърпички или съдове от естествени материали.

Снимка: Добромир Райнов

2. Фасовете нямат място в планината. Едни от най-честите замърсители в планината са угарките от цигари. Освен че се разпадат бавно, между 10 до 20 години, те могат да предизвикат пожар. Когато сте сред планината вдишайте чистия и свеж въздух, а цигарите оставете настрана.

Снимка: Добромир Райнов

3. Органичният отпадък не е безвреден. Често погрешно смятаме, че остатъците от храна – например обелки от банан или недоядена ябълка, изхвърлени сред природата, няма да й навредят, но това не е така. Остатъците от храна могат да нарушат естествената среда в планината и да бъдат опасни за животните.

4. Вземете със себе си торбичка за отпадъци.В планината е добре да спазваме устойчивия принцип – „оставете природата по-чиста, отколкото я заварихте“. Всичко, което носим със себе си и генерираните отпадъци, трябва да бъдат събрани и изхвърлени в най-близкия контейнер в населеното място. Ако по време на разходката си, забележите и чужди отпадъци, проявете отговорност, почистете и тях. Планината ще ви благодари.

Снимка: Добромир Райнов

Повече информация за почистванията на „Пиринско“ в Пирин планина и полезни съвети можете да откриете на навънспиринско.bg.