Витамин C, Витамин D и Цинк са ключови за имунитета, но се усвояват по различен начин. Как технологията на поетапното освобождаване създава двоен щит срещу вирусите

В разгара на сезона на вирусните инфекции въпросът за силния имунитет е по-актуален от всякога.

Докато вирусите еволюират и стават все по-предизвикателни, нашата имунна система разчита на комплексен набор от фактори, за да ни защитава ефективно.

Специалистите са категорични: здравата имунна система не е въпрос на късмет, а на целенасочена грижа.

Фундаментът на силния имунитет

Преди да стигнем до хранителните добавки, важно е да разберем, че имунитетът се гради на три основни стълба:

Качествено хранене

Балансираната диета, богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и качествени протеини, осигурява на организма суровините, от които има нужда за производство на имунни клетки. Особено важни са цветните зеленчуци и плодове, които съдържат антиоксиданти за защита на клетките.

Достатъчен сън

По време на съня тялото произвежда цитокини - протеини, които са ключови за имунната защита. Липсата на сън директно отслабва способността на организма да се бори с инфекции. Експертите препоръчват 7-9 часа качествен сън на денонощие.

Управление на стреса

Хроничният стрес потиска имунната система чрез повишаване нивата на кортизола. Практиките за релаксация, физическата активност и времето на открито помагат за намаляване на стресовите нива и укрепване на защитните сили.

Ключовите нутриенти за имунитета

Въпреки балансираното хранене, понякога организмът се нуждае от допълнителна подкрепа, особено през зимните месеци. Три нутриента се открояват като особено важни за имунната функция:

Витамин C: Първата линия на защита

Витамин С допринася за нормалната функция на имунната система и за защитата на клетките от оксидативен стрес. Този водоразтворим витамин участва в множество имунни процеси, но има една съществена особеност - тялото не може да го складира.

Ако приемете голяма доза Витамин C наведнъж, по-голямата част просто ще бъде изхвърлена от организма. Това означава, че за постоянна имунна защита е необходим регулярен прием през целия ден.

Витамин D: Скритият регулатор

Витамин D допринася за нормалното функциониране на имунната система. Този мастноразтворим витамин действа като хормон, регулиращ имунния отговор. През зимните месеци, когато слънчевата светлина е ограничена, производството на Витамин D в кожата намалява драстично, което прави допълнителния прием особено важен.

За разлика от Витамин C, Витамин D се усвоява най-ефективно в присъствието на мазнини и може да се складира в организма.

Цинк: Минералът на имунитета

Цинкът допринася за нормалната функция на имунната система и за защитата на клетките от оксидативен стрес. Този микроелемент е необходим за развитието и функционирането на имунните клетки.

Предизвикателството на оптималното усвояване

Фактът, че Витамин C е водоразтворим, а Витамин D е мастноразтворим, създава интересно предизвикателство: как да осигурим оптимално усвояване и на двата "щита" на имунната система едновременно? Те изискват различна среда за абсорбция и имат различни модели на разпределение в организма.

Иновативното решение: Двуфазна технология

Съвременната наука предлага елегантно решение на този въпрос чрез технологията на поетапното освобождаване. BIORYTHM® Мултивитамини използва двуфазна система, която гарантира оптимално усвояване на всички ключови нутриенти:

Фаза 1: Незабавна защита

Червените микро перли се разтварят незабавно и освобождават Витамин D заедно с другите мастноразтворими витамини. Тъй като Витамин D е мастноразтворим, неговото усвояване изисква различна среда от тази на Витамин C. Незабавното освобождаване гарантира бързо достигане до оптимални нива.

Фаза 2: Удължена защита

Жълтите микро перли освобождават постепенно Витамин C през целия ден. Тази удължена формула осигурява на имунните клетки постоянен приток на Витамин C в продължение на часове, поддържайки защитните сили в готовност.

За максимална защита двата "щита" на имунната система - Витамин C и Витамин D - са комбинирани в различни фази на освобождаване. Технологията гарантира, че се усвояват оптимално, без да си пречат, като всеки витамин получава точната среда, от която се нуждае.

Цинкът в системата

Цинкът, включен в BIORYTHM® Мултивитамини, допълва имунната защита. Заедно с Витамин C и Витамин D, той формира тройна линия на защита срещу вирусните инфекции.

Практически съвети за зимния сезон

За максимална имунна защита комбинирайте:

Здравословен начин на живот - балансирано хранене, редовна физическа активност и управление на стреса остават основата на силния имунитет.

Качествен сън - осигурете си 7-9 часа сън, за да позволите на имунната система да се възстановява и укрепва.

- осигурете си 7-9 часа сън, за да позволите на имунната система да се възстановява и укрепва. Интелигентна суплементация - технологията на поетапното освобождаване осигурява, че ключовите витамини за имунитета достигат до организма по оптималния начин.

- технологията на поетапното освобождаване осигурява, че ключовите витамини за имунитета достигат до организма по оптималния начин. Постоянство - имунитетът се гради ежедневно, не само когато усетите първите симптоми.

Силният имунитет изисква комплексен подход. Докато здравословният начин на живот остава фундаментът, съвременните технологии като поетапното освобождаване позволяват да оптимизираме усвояването на ключови нутриенти.

Когато Витамин C и Витамин D работят заедно, но се освобождават по начина, по който организмът може да ги усвои най-ефективно, имунната ни система получава двоен щит срещу вирусите, точно когато има най-голяма нужда от него.

Biorythm® Мултивитамини е хранителна добавка. Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на разнообразното питание и здравословния начин на живот.