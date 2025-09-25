Първият дигитален скенер за автомобили заработи в София. Иновацията е внедрена от Силвър Стар, генерален дистрибутор на Mercedes-Benz за България. XENTRY Vehicle Detector е иновативна AI-базирана система за бързо сканиране и документиране на текущото състояние на автомобила. Интелигентното решение поставя нов стандарт в сервизната диагностика като комбинира скорост, точност и дигитална свързаност в едно.

Системата предоставя 360-градусово заснемане в реално време посредством 11 странични камери, още 4 камери за грайферите на гумите и един LiDar, благодарение на които прецизно открива външни повреди или отклонения. Скенерът автоматично събира данни за превозното средство и на база анализ от изкуствен интелект дава ясни препоръки за необходимите последващи сервизни действия – като например ремонт на предна броня или необходимост от подмяна на гуми. Нужно е само автомобилът да премине през инсталацията, което се случва за по-малко от 30 секунди.

Снимка: Силвър Стар

След това чрез лесна за разбиране визуализация клиентът вижда на таблет всички щети по своя автомобил, отчетени от системата. XENTRY Vehicle Detector също изготвя подробна информация за състоянието на гумите – дълбочина на грайфера в различните зони. Така собствениците на автомобилите знаят кога е най-точният момент за подмяна, за да запазят сигурността си на пътя на най-високо ниво.

„Ранната диагностика чрез този скенер ще помогне за предотвратяване на грешки и ненужни разходи на собствениците на Mercedes-Benz“, разказват от екипа на Силвър Стар. Още при приемането на автомобила ще се идентифицират потенциални проблеми, което позволява те да бъдат адресирани навреме. Този подход намалява годишните разходи за поддръжка и минимизира риска от последващи гаранционни рекламации, допълват експертите.

Снимка: Силвър Стар

Системата също улеснява процеса на прием в сервиза, минимизира ръчната намеса и подпомага по-бързото вземане на решения. Така се спестяват до осем минути на прием на автомобил, което води до подобряване на обслужването и ангажираността към клиентите, споделят още от Силвър Стар.

Снимка: Силвър Стар

Силвър Стар е официален представител на Mercedes-Benz AG за България за марката Mercedes-Benz, на Daimler Truck AG за марките Mercedes-Benz, Unimog и FUSO, на Daimler Buses за Mercedes-Benz и Setra и на INEOS Grenadier. Компанията предлага целия спектър от услуги за бизнес и крайни клиенти, в това число продажба и следпродажбено обслужване на нови и употребявани леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси, както и продажби на резервни части. Дилърските центрове на Силвър Стар се намират в София, Пловдив, Варна, Бургас и Евро Старс в Русе