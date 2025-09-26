В началото на новата академична година студентите на Технически университет – София получиха специален подарък – напълно обновена зала, в която ще се обучават бъдещите инженери и ИТ специалисти на България. Реновацията е реализирана благодарение на инвестиция от близо 400 000 лева от страна на най-голямата българска технологична компания Amusnet*.

На тържествената церемония ректорът на университета проф. д-р Георги Венков и изпълнителният директор на Amusnet г-н Иво Георгиев прерязаха лентата, с което дадоха официален старт на учебния процес. Двете страни подписаха и Меморандум за сътрудничество, който предвижда провеждането на хакатони, отворени лекции, дни на кариерата и редица други съвместни инициативи.

Обновената аула вече отговаря на съвременните европейски стандарти – с модерна климатична система, ефективно осветление, мултимедийно оборудване и нови 252 седалки. Пространството е трансформирано в комфортна и функционална среда, която съчетава удобство и технологии в подкрепа на качественото обучение.

„Вярваме, че инвестицията в образованието е инвестиция в бъдещето. С тази реновация не просто създаваме модерна учебна среда, а инвестираме в хората, които ще движат технологичния напредък на страната ни,“ подчерта Иво Георгиев, CEO на Amusnet.

Ректорът проф. д-р Георги Венков допълни, че модернизацията на аулата е „важна крачка в усилията на университета да предоставя на своите студенти съвременни условия за обучение и развитие, в синхрон с нуждите на бизнеса“.

Инициативата е част от цялостната стратегия на Amusnet за подкрепа на образователния сектор. През 2024 г. компанията дари сървъри на Технически университет - София и Технически университет - Габрово с цел модернизиране на инфраструктурата и осигуряване на съвременни технологични ресурси за обучение и научна дейност.

Партньорството между Amusnet и Технически университет – София цели да създаде мост между бизнеса и академичната среда, като предлага на студентите по-добри условия за обучение и реални възможности за професионално развитие.

За Amusnet

Amusnet е българска компания, специализирана в създаването на софтуерни продукти и гейминг решения от ново поколение. С иновативни стратегии, фокусирани върху нуждите на своите клиенти, компанията се е превърнала в надежден бизнес партньор в iGaming индустрията. В основата на успеха ѝ стои екип от повече от 850 специалисти в различни направления, благодарение на които Amusnet постоянно разширява спектъра от предлагани продукти и услуги. Amusnet беше обявена за най-голямата българска софтуерна компания за 2024 г. според класацията „Digitalk 101: Най-големите технологични компании в България“.

*Според класацията Digitalk 101 | Най-големите IT компании 2025. Класацията Digitalk 101 обхваща над 100 компании, които оперират в ИТ сектора. Данните са събрани от подадена от компаниите информация, както и от публични източници на информация. Основен критерий за класирането е общият размер на приходите за 2024 г.