Опасен дрифт и гонка с полицията в Сливен. Шофьор се опита да избяга, след като полицейски патрул го засече в опасни маневри на паркинг в центъра на града.

По-късно водачът е задържан. Той е 25-годишен, с 15 наказателни постановления, 26 фиша, а книжката му е отнемана два пъти.

На паркинга все още се виждат следите от дрифта.

Донка Моллова и Кирил Василев са полицаите, които са се опитали да заловят шофьора. Те разказаха, че са извършвали обход в района, когато са чули силен шум от превъртане на гуми.

„Веднага се насочихме към шума. Когато дойдохме на паркинга, видяхме димна завеса. Подадохме звуков и светлинен сигнал, след което шофьорът избяга“, разказа Донка Моллова.

„На кръгово кръстовище той влезе в насрещното, пресече пътя на автомобили. Нямаше пешеходци, но имаше коли - беше опасно“, допълни Кирил Василев.

Става въпрос за мощен автомобил – около 400 конски сили.

Снимка: ОД на МВР Сливен

В улица шофьорът е оставил автомобила, а по регистрационния номер е намерен собственикът.

„Чрез връзка със собственика намерихме шофьора. Впоследствие той сам дойде“, разказа още Кирил Василев.

„Младежът е от Разград. До момента има 15 наказателни постановления, като за две от тях за различен срок свидетелството му е отнемано. Едното е за напускане на произшествие, а другото – за малко количество алкохол. Има и едно още неиздадено наказателно постановление за арогантно поведение – изпреварване със създаване на опасност“, каза комисар Димитър Кикьов, началник „Охранителна полиция“ към ОД на МВР в Сливен.

Снимка: ОД на МВР Сливен

„След като се яви в полицията, той не даде никакво обяснение. Беше с адвокат и заявиха, че по-късно ще коментират. Образувано е досъдебно производство, но все още е в начална фаза“, каза още той.

За това нарушение глобата е 3000 лв., 12 месеца остава без книжка, като с измененията в закона тя се отнема незабавно.

„Мисля, че това ще даде един добър превантивен ефект към всички участници. Допуснете ли нарушение – книжката ви се отнема веднага“, напомни комисар Кикьов.

Вижте кадрите, които бяха разпространени от полицията:

