Трети ден продължават опитите за потушаване на големия горски пожар над село Горно Осеново.

Огънят е на територията на Национален парк „Рила“. Днес над 65 души - служители на Национален парк „Рила“, пожарникари, горски и военни продължават борбата със стихията в района на местността „Белите камъни“.

„Теренът е изключително труднодостъпен – със стръмни наклони над 70% и височина до 2200 метра. Липсата на вода на място затруднява работата. Дъждът помогна, но не беше достатъчен за пълното овладяване на огнищата“, обясни гл. инспектор Юлиян Петров от пожарната в Благоевград.

За днешния ден не се предвижда използването на летателна техника. Работи се основно с моторни резачки и ръчни инструменти.

Снимка: bTV

Днес гасенето е съсредоточено в участъци с горящи сухи дървета, храсти и клони. В субалпийския пояс, в посока върховете Капатник и Скачковец, сухата трева е изгасена.

Екипите са разпределени на две основни групи, по периферията, за да не се допуска разпространението на огъня.

В последните дни пожарникарите са реагирали на над 20 произшествия в Югозападна България. Локализирани са и пожарите край селата Вълково, Игралище и в района на Струмяни.

„Над село Игралище в момента има 30 души на терен. Пожарът е овладян, но продължават обходите. Там теренът също е труден, но достъпът е по-лесен, благодарение на наличен път, което позволява използването на техника и вода“, допълни гл. инспектор Петров.

Очакванията са, че до края на деня пожарът край Игралище ще бъде напълно потушен.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK