Военнослужещи от Сухопътните войски, както и екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер AS-532 AL Cougar и днес помагат за погасяването на големия горски пожар в Национален парк „Рила“, съобщиха от министерството на транспорта.
В битката с огъня от рано тази сутрин участват 19 военнослужещи с техника от 3-ти механизиран батальон-Благоевград, от състава на 3-то бригадно командване, под ръководството на старши лейтенант Йордан Стойчев.
Те действат в района над село Горно Осеново.
За да се включи в гасителните действия, в 10:12 ч. екипаж от ВВС с хеликоптер AS-532 AL Cougar излетя от авиобазата в Крумово.
