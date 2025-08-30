Пожарът в Национален парк „Рила“ отново се разгоря.

През деня в гасенето на пламъците се включи хеликоптер на Военновъздушните сили.

Въпреки че в следобедните часове огънят беше овладян, пламъците отново са избухнали в алпийската част на планината.

Теренът е на над 1800 метра надморска височина, а заради ограничени количества вода се разчита основно на гасене по въздуха.

Директорът на главната дирекция пожарна безопасност oбяви за bTV, че рано сутринта над 100 човека ще започнат борба с огъня.

Засегнати са над 60 декара гора на възраст между 50 и 140 години.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK