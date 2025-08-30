Пожарът в Национален парк „Рила“ отново се разгоря.
През деня в гасенето на пламъците се включи хеликоптер на Военновъздушните сили.
Въпреки че в следобедните часове огънят беше овладян, пламъците отново са избухнали в алпийската част на планината.
Теренът е на над 1800 метра надморска височина, а заради ограничени количества вода се разчита основно на гасене по въздуха.
Директорът на главната дирекция пожарна безопасност oбяви за bTV, че рано сутринта над 100 човека ще започнат борба с огъня.
Засегнати са над 60 декара гора на възраст между 50 и 140 години.
