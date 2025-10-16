По сигнал на зрители bTV изпрати екип да провери за в продължение на 30 години в централната част на Лом има незаконно сметище.

Сметището е на метри от болницата и на още 200 метра е сградата на Общинската администрация.

Преди заснемането на репортажа сметището беше почистено и дори е поставен чисто нов контейнер.

Жителите в района разказват, че настояват пред общината близо 35 години да почисти боклука, също и да подмени асфалта, който по думите им не е подменян 70 г.

Вчера е била изпратена тежка техника, която е разчистила трупаните с години отпадъци. Случило се е след края на работния ден – след 17 ч., казват местните жители.

Живеещите в района се съмняват, че ще остане чиста на това място. Идват хора от различни квартали, защото са решили, че там е регламентирано сметище.

Община Лом няма сметище за строителни отпадъци, те се извозват в депото в Монтана.

