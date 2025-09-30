Незаконно сметище в София продължава да расте: Кой изхвърля строителни отпадъци без разрешение?

Незаконното сметище на терен, предвиден за парк в столицата, продължава да расте. Това установи поредна проверка на bTV. Заради това Столична община е ощетена с милиони от нерегламентираното изхвърляне на земна маса и строителни отпадъци. Ще спре ли общината загубите и има ли бъдеще за Източен парк?

Снимка: bTV

Март 2025 година. Институциите хващат 9 камиона, изхвърлящи тонове строителни отпадъци и земна маса без нужните документи за това. Следват глоби и заплахи, а част от шофьорите на камиони бягат.

6 месеца по късно незаконното сметище продължава да се разраства. Жители на квартал „Младост“ сигнализират, че ежедневно десетки камиони са разтоварвани на терена. За това свидетелстват и пресни следи от гуми. Дори и след серията от репортажи по bTV, проверките на институциите и наложените глоби - сметището расте във всички посоки.

С помощта на учени от БАН от Столичния инспекторат пресмятат отпадъците. Само на този терен – до май месец те се равняват на 1 милион кубични метра.

„Разделено на камиони и брой курсове излиза, че приблизително 85 000 курса са направени за тази една година. Сметнато по цените на депото, което е официално за Столична община и се стопанисва от Софинвест, загубата е около 13 милиона за общината само до май месец“, обясни инж. Николай Неделков, директор на Столичен инспекторат.

Към септември загубите за Общината вече надхвърлят 20 млн. лв.

Снимка: bTV

За половин година незаконното сметище между „Младост“ и Горубляне се е разраснало повече от два пъти. Според експерти количеството земна маса и строителни отпадъци тук вече са толкова много, че не вярват да е възможно осъществяването на проекта за Източен парк.

За да пресекат незаконната дейност, екипи на Столичният инспекторат всеки ден патрулират на входа на камионите. Макар сметището да е видимо по-голямо, според инспектората контролът им дава резултат, макар и частичен. Защото транспортните фирми се ориентират към съседни терени.

„Когато екипът стои на място камионите не идват там, страхуват се, че ще им бъдат написани актове. Когато няма екип на Инспектората – камионите отиват, разтоварват, гоним се с тях, бягаме, има заплахи за нашите служители… имаше опити да бъдат прегазени служители“, обясни Неделков.

От Инспектората са подали сигнали до всички компетентни институции.

„Едни и същи фирми, идентични, изсипват на почти всички различни места в София“, каза инж. Николай Неделков.

Малко след появата на екипа ни, край терена пристига управителят на една от фирмите. Въпреки наложените глоби, тя продължава да изхвърля нерегламентирано отпадъци на терена, отреден за парк.

Поканихме РИОСВ София и район „Младост“. Те не откликнаха на поканата, но изпратиха свои позиции.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Снимка: bTV

От район „Младост“ пък са издали предписания на собствениците терените да бъдат почистени – задача, която експерти определят като невъзможна, предвид натрупаните тонове земна маса.

Вижте още във видеото.