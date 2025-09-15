dalivali.bg
Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва да полага най-голяма грижа

За да има успешно училище, за да има училище, в което децата учат знания, добродетели, изграждат своята ценностна система заедно със семейството, трябва да има учители, каза премиерът

Снимка: Министерски съвет на Република България

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:39 ч. 15.09.2025 г.

Училището е онзи храм, за който държавата трябва и полага най-голяма грижа като най-важната социална услуга в обществото, каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на новата учебна година в 83-то Основно училище „Елин Пелин“ в София.

Желязков добави, че за да има успешно училище, за да има училище, в което децата учат знания, добродетели, изграждат своята ценностна система заедно със семейството, трябва да има учители. "Учителите са най-уважаваните хора в нашето общество, защото те преподават онази мъдрост, познание, добродетели в живота на нашите деца, за да могат те да бъдат достойни българи и граждани", каза премиерът.

Тагове:
