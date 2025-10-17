Често говорим за крайните форми на вербална и физическа агресия сред младите - обикновено след появили се клипове в социалните мрежи. Възможно ли е агресията сред подрастващите да бъде трансформирана в позитивни действия? На този въпрос отговаря психотерапевтът проф. Нели Лесер.

Когато дете удари друго дете, за мнозина го определят като инцидент или случайна проява. Но психотерапевти обясняват – агресията е поведение, което се учи.



„Когато се остави да ни бъде интерпретирана свободно и да няма насоки от възрастния - има други начини за справяне на външни конфликти, тогава един тийнейджър може да си помисли това е супер, ето така се справяме с нашите проблеми, отиваме набиваме другия, отиваме наругаваме другия“, каза Лесер.

Причините за агресията често тръгват от проблеми в семействата, казват експерти: „За съжаление, когато децата проявяват агресия то винаги това е свързано с някакво поведение, което те са видели в семейната си среда. В Америка, например, там ако дете прояви насилие към друго дете, те веднага отиват към семейството, тоест не само към детето, а веднага разследват къде има или агресия побой, може би татко мама, защото детето взима като „копи пейст“ тоя модел и разбира се, то не знае друго, не знае по друг начин да разрешава конфликти и затова държавата се намесва“.



Освен от физическата агресия, на която става свидетел едно дете, то може да се повлияе и от вербалното насилие: „Когато родителите говорят „ти си глупав“, „ти си некадърен“ - сравняват детето с другите деца, детето по същия начин се свива в себе си и тенденцията на психиката в детска възраст е оцеляване в семейната система и получаване на максимално любов в семейната система .

Ние може да контролираме ритъма на нашите мисли, ние може да контролираме нашето поведение, нашите реакции и когато всеки се обърне обратно в себе си и започне да разбира, че този живот може да бъде преживян по друг начин независимо от външните заплахи, от външната агресия, тогава смятам, че може да се стигне до едно общество, в което може да се живее по-спокойно, по-стабилно, по-съзидателно. Тогава агресията ще започне да намалява“.

Агресията може да бъде трансформирана – в развитие, спорт, бизнес: „Гневът може да се трансформира най-простичко в спортуване, чрез физическо действие, до изпотяване, дори пет минути скачане. Тъгата може да трансформираме просто трябва да позволим на чувството да излезе, ако не се оставиш на чувството е бягство от себе си“.



Според психолозите, агресията е огледало на вътрешните липси у хората. Промяната започва отвътре, а оттам и веригата на агресията може да бъде прекъсната.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK