Държавната агенция за закрила на детето проверява скандален клип с насилие над момиче

На кадрите се вижда как група момичета тормозят своя съученичка

Снимка: БГНЕС

Публикувано в  17:17 ч. 25.09.2025 г.

Публикувано в  17:17 ч. 25.09.2025 г.

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира за скандален случай на насилие между непълнолетни момичета, съобщава БНТ. За проявената агресия става ясно от клипове в социалните мрежи.

На тях се вижда как група момичета тормозят своя съученичка, унижават я, скубят я и я карат да целува обувки. В описанието на поста се твърди, че случаят е от София.

ДАЗД са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП и Агенция "Социално подпомагане".

Лекари, спортисти и институции се обединиха в кампания в защита на децата

От СДВР потвърдиха информацията и заявиха, че три от момичетата са установени и са разпитани в 8-о Районно управление в присъствието на родител. Установен е и разпространителят на видеата.

Инспекторите от ДАЗД са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.

