Държавната агенция за закрила на детето проверява скандален клип с насилие над момиче

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира за скандален случай на насилие между непълнолетни момичета, съобщава БНТ. За проявената агресия става ясно от клипове в социалните мрежи.
На тях се вижда как група момичета тормозят своя съученичка, унижават я, скубят я и я карат да целува обувки. В описанието на поста се твърди, че случаят е от София.
ДАЗД са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция "Киберсигурност" към ГДБОП и Агенция "Социално подпомагане".
От СДВР потвърдиха информацията и заявиха, че три от момичетата са установени и са разпитани в 8-о Районно управление в присъствието на родител. Установен е и разпространителят на видеата.
Инспекторите от ДАЗД са поискали от ГДБОП да свалят клипа. Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.
