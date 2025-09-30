Скандалът, който достигна и до световните медии – български представители на „Автомобилна администрация“ спират служители, които организират концерта на музикалната звезда Роби Уилямс у нас и им искат подкуп.

Малко след това служителите бяха арестувани, а в домовете им бяха открити 40 000 евро и 5 000 лева, които можем да предположим, че са събрани именно от подкупи.

По темата в предаването „Тази сутрин“ говори Владимир Колев - гл. директор на „Автомобилна инспекция“ към ИА „Автомобилна администрация“.

„На 25 септември около 19:40 ч. в района на 1-ви км на АМ „Тракия“ екип на „Автомобилна инспекция“ спира товарен автомобил, който превозва техника за концерта на Роби Уилямс, проверката се извършва от двама служители. Те са предприели действия, несъвместими с регламентираните им от закона правомощия“, обясни директор Колев.

„Същите служители, които са извършили проверката, са поискали подкуп. Сигналът е подаден от организатора на концерта до посолството на Великобритания и МВР. След това служители са задържани. Те са с дългогодишен опит, от 2012 г. са служители в „Автомобилна инспекция“, уточни още той.

По думите му от ИА „Автомобилна администрация“ все още от нямат достъп до материалите от досъдебното производство и затова не разполагат с много детайли по случая.

От столичната полиция вчера съобщиха и за интересни находки, открити в арестуваните служители – три удостоверения, принадлежащи на чужди граждани, работещи в транспортни фирми, и едно – издадено в полза на български гражданин. Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че се предполага, че те са взети в залог до момента, в който „нарушителите“ им осигурят нужната сума.

И тук Владимир Колев отказа да коментира с повече подробности, но увери, че служителите ще понесат последствията си за стореното.

Той обяви, че вчера със заповед е назначил проверка в областния отдел в София за една година назад.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK