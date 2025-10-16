Напълно здрави дървета са отсечени при ремонта на „Топлофикация София“ в столичния квартал „Дружба-2“. За изсичането сигнализираха хората от района.

От общинското дружеството обявиха, че изсичането на дървета не е произволно решение, а „задължителна мярка по закон“.

„Растителността е разположена в непосредствена близост до тръбите и представляват риск за безопасността и нормалната експлоатация на мрежата. След приключване на ремонта в ж.к. „Дружба-2“ и при подходящи метеорологични условия, „Топлофикация-София“ ще изпълни ангажимента си за компенсаторно залесяване на засегнатите участъци. Част от дървесните видове, при които има възможност, ще бъдат изкоренени и преместени в непосредствена близост“, гласи позиция на фирмата.

Oт Столичната община отговориха на bTV, че заради ремонта при тях са постъпили три искания за разрешение за изсичане на дървета. Одобрено е само едно – за три дървета в двора на 150. училище.

„На „Топлофикация София“ ЕАД е наложено задължение за извършване на компенсаторно озеленяване в размер на седем броя едроразмерни фиданки, както и за заплащане на обезщетение по реда на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община в размер на 5300 лв. Компенсаторното озеленяване следва да бъде реализирано в срок до една година от датата на премахване на дърветата. Относно дървесната растителност, намираща се в междублоковите пространства, компетентна за съгласуване и издаване на разрешения за премахване е съответната районна администрация“, обясниха от общината.

Според кмета на район „Искър“ Петко Краев грешката е допусната още при саденето на дърветата преди години. А мястото им не е върху пътя на тръбите. Гражданите пък не са оптимисти за възстановяване на озеленяването в района.

Ремонтът на „Топлофикация-София“ в кв. „Дружба-2“ трябва да приключи до Нова година.

По материала работиха Лора Костова и Симона Горчева.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK