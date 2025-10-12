dalivali.bg
България

Спират по-рано от обявното топлоподаването в столичния квартал "Дружба"

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон

Снимка: bTV

Публикувано в  15:02 ч. 12.10.2025 г.

Публикувано в  15:09 ч. 12.10.2025 г.

„Топлофикация София“ има възможност да изтегли с една седмица спирането на топлоподаването в карето, обхващащо блокове №260, №261 и №262 в ж.к. „Дружба 2“, съобщиха от дружеството.

Дружеството предприема действия топлоподаването да бъде спряно от 13 октомври, вместо по първоначалния график – 20 октомври. 

Големият ремонт в

Промяна има и за карето от блокове №251, №252 и №253, където спирането на топлоподаването ще започне на 14 октомври, вместо на 3 декември 2025 г.

Изтеглянето на ремонтните дейности се извършва с цел участъците да бъдат завършени възможно най-бързо, преди началото на отоплителния сезон.

