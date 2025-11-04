Възможно е температурите през ноември да достигнат 20°, но не и през тази седмица. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

По думите му времето ще се задържи сравнително топло за сезона, макар и с повече облаци и превалявания.

„Студен фронт ще остане леко блокиран над България. Валежите няма да са интензивни, но ще има дъждовни дни, особено в петък, събота и неделя, когато нов средиземноморски циклон ще достигне Балканите“, обясни проф. Рачев.

Според него времето през следващата седмица ще бъде влажно и динамично, но по-топло от обичайното за първата половина на ноември.

Минималните температури ще са относително ниски, но дневните стойности ще се движат над климатичните норми.

В различните региони на страната времето ще има своите особености:

София – облачно и дъждовно до неделя, с температури около 10–12 градуса

Пловдив – по-топло, с по-малко валежи, но също под 12 градуса

Варна – едно от най-топлите места в страната, с морска вода около 17 градуса и минимални температури 8–10 градуса

Велико Търново – хладно, 12–15 градуса в неделя, с повече облаци, но без тежки мъгли

Смолян – дъждовна седмица с временни подобрения в четвъртък

Проф. Рачев коментира и състоянието на водните ресурси у нас. Валежите вече подпомагат попълването на подпочвените води, но режимът на водата в някои райони, остава в сила.

„Безхаберието в управлението на водните ресурси не може да се компенсира за няколко седмици. Само спирането на кражбите на вода може да донесе бързо подобрение“, подчерта климатологът.

Климатологът припомни, че се намираме в един от най-топлите периоди за последните 30 години според световната метеорология.

