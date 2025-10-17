Над 220 хиляди души в страната са без вода в чешмите. Най-големи са загубите по водопровода в Перник - 80%, и в Радомир близо 90 на 100.

"Пълним от тука, като имаме вода и с кофите във тоалетната", така Анелия Анева от Радомир решава проблема с липсата на вода в чешмите.

"Снощи нямахме вода, онзи ден я спираха на два пъти. Не знаеш кога има вода, няма определен режим", споделя Анева.

На съседната улица Надка и Йордан не разчитат на местното ВиК.

"Ние сме си сложили система за пречистване. И си ползвате от нея? Чисти манган, чисти воравик, УВ лампа и си я ползвате за пиене", каза Йордан от Радомир.

И докато къщите на улица "Батенберг" в Радомир нямат вода от местното ВиК, ние намираме как тя извира от тротоара.

"Никой нищо - Тече си как Дунав тече", казва още Иван.

Обявен воден режим в града няма, а прекъсванията са заради аварийни ремонти на 40 годишния водопровод, обясни кмета на общината.

"Не могат да се справят с броя на авариите, които се появяват. Има действащи аварии над 60 може би, които се предават към ВиК", каза Кирил Стоев кмет на Радомир.

Одобрени са близо 12 милиона лева за подмяна на водопровода в Радомир.

В съседния Перник където КЕВР отчита загуби от 80% за 2024, вече започна подмяна на тръбите.

Намираме се в един от изкопите, където се подменят тръбите от водния цикъл на Перник, ета така изглежда тръбата, по която в момента стига вода до града, тя е на повече от 40 години, а тук може да видим и новите тръби по които скоро ще потече питейна вода.

За съжаление този процес е трябвало да бъде последователен през всичките години, не може за една година всичко да се отремонтира, казва Стоян Цветанов директор ВиК Перник. Започваме да работим за отстраняването на всички първа аварии после подмяна на мрежата, добавя още той.

Единствената причина с толкова много загуби Перник да не е на воден режим е язовир "Студена", който е близо 90% пълен, посочиха от екоминистерството.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK