Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР извърши анализ на причините за нарушения достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието, съобщиха от комисията.

Ключов елемент на извършения анализ, изготвен в резултат на извършени проверки на ВиК дружества в страната, е и до каква степен те са изпълнили поставените им цели за намаляване загубите на вода за 2024 г. Анализът бе приет днес на заседание на регулатора.

От началото на проверките на 14.08 т.г КЕВР в ускорени срокове обработи голям обем информация като разшири обхвата на извършваните текущи планови проверки на отчетните доклади на ВиК дружествата за изпълнение на одобрените бизнес планове за 2024 г. Основание за това дадоха постъпилите многобройни сигнали от граждани и медии за зачестили случаи на нарушен достъп до питейна вода.

От всичките 28 регионални ВиК оператори в страната Комисията изиска и получи подробна информация за населените места с население над 500 души, за които през м. август 2025 г. е обявен режим на водоснабдяване.

По настояване на регулатора беше предоставена изчерпателна техническа информация за обявяваните режими и за извършените от дружествата дейности за подобряване на водоснабдяването за периода 2023 г., 2024 г. и първото полугодие на 2025 г.

В условията на намаляващ капацитет на водоизточниците нивата на загуби на вода във водоснабдителните мрежи в голяма степен допринасят за възникване и задълбочаване на проблемите с водоснабдяването на населените места.

В тази връзка КЕВР анализира отчетените от регионалните ВиК дружества данни за загуби на вода за 2024 г. спрямо базовата 2020 г. – както общо за обособената територия, така и индивидуално за най-големите обслужвани населени места.

Анализът установява, че през периода 2020 – 2024 г. при 12 регионални ВиК оператори се наблюдава както увеличаване на загубите на вода общо за обособената територия, така и в някои от най-големите населени места, обслужвани от дружествата. Поради това Комисията изиска подробна информация, която да даде яснота за прилаганите от дружествата механизми за управление на водоснабдителните мрежи и за осъществяваната координация с регионални и национални институции.

КЕВР запозна проверяваните ВиК оператори с направените констатации и даде конкретни препоръки за подобряване на тяхната дейност.

Анализът съдържа обобщена информация за събраните от Комисията данни, въз основа на които регулаторът прави конкретни предложения към компетентните институции – МОСВ и МРРБ. Предложенията включват подобряване на механизмите за управление на водоснабдяването, прилагане на международните добри практики за управление на физическите и търговски загуби на вода, оценка на капацитета на водоизточниците и водоснабдителните системи, оценка на риска от възникване на режими на безводие.

Подчертава се също необходимостта от подобряване на координацията между заинтересованите страни в процеса на инвестиционно планиране, за да се постига максимален ефект с наличните ограничени ресурси.

Документът от 130 страници включва и индивидуални раздели за всеки от 28-те регионални ВиК оператори. В тях се съдържа подробна информация за всички данни, които те са предоставили на Комисията.

Анализът на причините за нарушения достъп до питейна вода през 2025 г. в някои региони на страната, в резултат на зачестили проблеми с безводието, както и на изпълнението на целите за намаляване загубите на вода за 2024 г. е публично достъпен на интернет страницата на КЕВР.

