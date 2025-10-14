Вече шести ден вилна зона Касева чешма край Русе е без вода. Причината са няколко аварии по водопровода, захранващ местните водоснабдителни кооперации.

Моника пълни вода за пиене от чешмата в местността Караманлийка или я купува от магазина, но за битови нужди ползва събраната дъждовна вода. Хората в Касева чешма са свикнали да им спират водата, като последно това се е случило между коледа и нова година. Причината за спирането на водата са аварии вследствие на обилните валежи през миналата седмица.

От ВиК Русе излязоха със становище по отношение на възникналите аварии. В него се посочва, че вследствие на валежите районът е станал недостъпен за механизираната техника. Когато имат достъп до засегнатите участъци, екипите ще започнат отстраняване на авариите, предаде БГНЕС.

Във вилна зона Касева чешма са регистрирани няколко аварии в четвъртък, 09.10.2025 г. В резултат на интензивните валежи по-рано районът на авариите по водопровода, захранващ водоснабдителните кооперации в зоната, е станал изключително труднодостъпен. Аварийните ни екипи към момента не могат да навлязат с механизирана техника за разкриване на водопровода в проблемните участъци, но веднага щом условията го позволят, ще бъдат предприети мерки за точно локализиране и отстраняване на възникналите аварии.

