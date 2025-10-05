dalivali.bg
Отново протест срещу безводието в Плевен

Той е обявен от организаторите като последен

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:42 ч. 05.10.2025 г.

Плевенчани се събраха отново на протест срещу проблемите с водоснабдяването на града и региона, обявен от организаторите като последен. Той е под наслов "Срещу умишлените бездействия на институциите", предаде БТА.  

ВиК: Водният режим в Плевен се облекчава

И тази неделя началото му бе с шествие, което потегли от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“. Участниците в него преминаха през централната част на града и спряха пред сградата на Общината на площад „Възраждане“. Там издигнаха плакати "Проблемът с безводието не е в природата, а в хората по върховете", "Писна ни от некъдарници, назначени да изпълняват поръчките на властта", "Корупцията унищожава Плевен" и други.

Протестът продължава с изказвания на участниците в него и с ретроспекция на организаторите за свършеното до момента. 

