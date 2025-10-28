„Това, че ИТН не казват нищо, е добър сигнал. Борисов е тръмписки тип политик. Той не може да понася конфронтацията. Не може да понася да не го обичат. Той се храни от любовта на хората. Такъв е типажът на този тип политици. И когато такава любов липсва, те се изнервят и започват да говорят нещо“. Това коментира в „Тази сутрин“ Диана Дамянова, PR експерт след заявките на лидерът на ГЕРБ за преформатиране на властта.

„Другият обаче герой - Пеевски, той се храни от мразата. И това, което всъщност на него те му причиняват с непрекъснатата атака срещу него, превръщането в един monster, който управлява всичко и всеки - захранва Пеевски, това го превръща в много по-голямо, отколкото той е”, посочи тя.

„Вижда се, че правителството на Росен Желязков, на ГЕРБ - тази управленска формула, е зависима от Пеевски. А изборите в Пазарджик - някакви моментни ситуации не са нещо, което биха кардинално променили погледа на Борисов към политиката. От тази гледна точка просто преформатирането е в резултат на това, че това правителство зависи много от благословията на Пеевски“, заяви политологът доц. Петър Чолаков.

По думите му по-скоро има стабилизация, отколкото трусове, около личност, която придобива все по-голяма власт.

„От тази гледна точка мисля, че няма особени поводи за драма. Просто Пеевски си взима това, което му се полага“, отбеляза Чолаков.

„Звездата се роди още в 2013 година, когато имаше протести Dance with me. Обаче всички казаха – “тази звезда… тя е някаква зла звезда”. Има го това в астрологията. Обаче 10 години по-късно се оказа, че звездата наистина е Superstar”, коментира той.

Политологът определи Борисов като "типичен нарцисист", а Пеевски - като "зъл дух".

Какво още казаха анализаторите в студиото - чуйте във видеото.

