„Това, че ИТН не казват нищо, е добър сигнал. Борисов е  тръмписки тип политик. Той не може да понася конфронтацията.  Не може да понася да не го обичат. Той се храни от  любовта на хората. Такъв е типажът на  този тип политици. И когато  такава любов липсва, те се изнервят  и започват да говорят нещо“. Това коментира в „Тази сутрин“ Диана Дамянова, PR експерт след заявките на лидерът на ГЕРБ за преформатиране на властта.

„Другият обаче герой  - Пеевски, той се храни от мразата. И това, което всъщност на него те му причиняват с непрекъснатата атака  срещу него, превръщането в един monster, който управлява всичко и всеки - захранва Пеевски, това го превръща в много по-голямо,  отколкото той е”, посочи тя.

„Вижда се, че правителството на Росен Желязков, на ГЕРБ - тази управленска формула,  е зависима от Пеевски.  А изборите в Пазарджик -  някакви моментни ситуации не са нещо, което биха кардинално променили погледа на Борисов към политиката.  От тази гледна точка просто преформатирането е в резултат  на това, че това правителство  зависи много от благословията на Пеевски“, заяви политологът доц. Петър Чолаков.

По думите му по-скоро има стабилизация, отколкото трусове, около личност, която придобива все по-голяма власт.

„От тази гледна точка мисля,  че няма особени поводи за драма.  Просто Пеевски си взима  това, което му се полага“, отбеляза Чолаков.

„Звездата се роди още в 2013 година,  когато имаше протести Dance with me.  Обаче всички казаха – “тази звезда… тя е някаква зла звезда”.  Има го това в астрологията.  Обаче 10 години по-късно се оказа, че звездата наистина е Superstar”, коментира той.

Политологът определи Борисов като "типичен нарцисист", а Пеевски - като "зъл дух".

Какво още казаха анализаторите в студиото - чуйте във видеото.

