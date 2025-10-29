Свлачище на пътя между София и Перник заради обилните валежи през последните дни. Засегната е къща, точно под пътя. Димитър Ласков подава сигнал за проблема.

„В понеделник сутринта забелязах, че пътя се свлича, все още валеше. От пътното платно водата се свличаше до средата. Обадих се на 112 и сложих триъгълник, за да отклоня движението и да не тече в двора“, обясни мъжът.

По думите му е имало опасност целият път да се срути. Той разказа още, че от Агенция „Пътна инфраструктура са дошли на място и са преградили пътя.

„Насипаха следобед скалната маса за укрепване, но тя се свлече допълнително надолу. Казаха, че ще сформират комисия, но никой не дойде“, допълни Ласков.

Той разказа, че е бил посетен от районния кмет и кметът на Владая. Допълни, че щетите по пътя са в продължение на 200 метра. „От жп гара „Владая“ до първата отсечка има 8 шахти, само една или две работеха и то не на 100%“, уточни мъжът.

Снимка: bTV

Кметът на Владая Цветанка Здравкова посочи, че е готова да съдейства с каквото може за разрешаване на проблема. „Това е изцяло републикански път и АПИ трябва изцяло да си поемат отговорност – да отводнят целия път. Аз заставам зад гражданите, това е недопустимо, целият трафик за София минава от тук“, допълни тя.

От р-н „Витоша изпратиха писмена позиция, в която пише: „Констатирано е повличане на висока дървесна растителност в зоната на свлачището. След оглед беше потвърдено, че има активно свлачище, което налага незабавни мерки за укрепване“.

Снимка: bTV

От АПИ заявиха, че е въведена временна организация на движението и своевременно е укрепено свлачището: „Пътят е обезопасен и трафикът в участъка е възстановен в края на деня в понеделник, 27 октомври. На мястото предстои оглед от експерти на Агенцията, с цел предприемане на дългосрочни мерки“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK