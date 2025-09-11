dalivali.bg
Катастрофа край Владая затруднява движението
Сблъскали са се два автомобила, има данни за трима ранени
България

Катастрофа край Владая затруднява движението

Сблъскали са се два автомобила, има данни за трима ранени

Редакторски екип

Публикувано в  14:15 ч. 11.09.2025 г.

Катастрофа край Владая затруднява движението. За инцидента стана ясно от кадри в социалните мрежи.

В сблъсъка са участвали два автомобила. Има трима пострадали, предаде БНР.

Сигналът за инцидента е получен в МВР малко след 13:00 часа.

Движението в района е затруднено. На място има полицейски екипи.

