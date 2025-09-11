Катастрофа край Владая затруднява движението. За инцидента стана ясно от кадри в социалните мрежи.
В сблъсъка са участвали два автомобила. Има трима пострадали, предаде БНР.
Сигналът за инцидента е получен в МВР малко след 13:00 часа.
Движението в района е затруднено. На място има полицейски екипи.
