Уникална кръгла сграда, която е била храм на Слънцето през трети – четвърти век и е продължила традициите на древното светилище на Дионис разкриха на Перперикон на финала на археологоическия сезон.

"Всичките открития стават възможни благодарение на голямата програма за приоритетните обекти, която се изпълнява от 2021 година насам", посочи проф. Николай Овчаров.

"Големият кръгъл храм е с диаметър почти 15 метра. Височината му вероятно е била над 15 метра. С купол в центъра. Два кръга, концентрични, един в друг. С голямо предверие, вероятно с колонада, от която откриваме база за колоните - водила към главната улица. Това наистина е един невероятен храм. Това е Ареа Сакра, както я нарича нашият най-добър изследовател в античната археология, в римската археология - доцент Здравко Димитров. Ареа Сакрае - свещената зона - по подобие на "Вечния град", Рим", обясни той.

Всеки камък на Перперикон носи история и е свързан с култови практики в Южния квартал.

"Но кръглите храмове по начало са по-редки. Има ги вече в 3-4 век, в Римската империя започват да се правят мавзолеи и кръгли храмове, но все пак те са много интересни, защото са изисквали по-особени строителни умения", коментира проф. Овчаров.

"Това, което ни показва, че става дума за храм, е именно огнището в центъра", отбеляза той.

По думите му е твърде възможно да има амфитеатър, какъвто е характерен за римския град. Екипите ще се опитят да го намерят.

Какво още коментира проф. Николай Овчаров и историкът Георги Кючуков - чуйте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK