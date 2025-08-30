В Перперикон през седмицата при разкопки бяха открити десетки гробници с форма на каменни саркофази от V-VI век.

След като в предишните седмици завърши изследването на по-късните пластове на Южния квартал на града от XIII-XIV в., сега те навлязоха в ранните слоеве от III-VI в.

„Това е времето на голямата базилика, времето на епископската резиденция, която се е намирала в Южния квартал на Перперикон“, каза пред bTV археологът проф. Николай Овчаров.

Нови 25 гроба са проучени в Южния квартал на „Града на мъртвите“ в Перперикон.

Става въпрос за огромен некропол, оформил се около голямата базилика, която е създадена през втората половина на VI век и е съществувала до XIV в.

„Това е 26-ата година на мащабното проучване на Перперикон. Археологическото лято ще продължи до началото на октомври, като се надявам, за това време ние да имаме вече разкрита по-голямата част от Южния квартал. Ще припомня, че тук има страшно много сакрални паметници“, допълни проф. Овчаров.

Какво още разказа за разкопките проф. Николай Овчаров – гледайте във видеото!

